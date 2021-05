Jeux Video

Bon c'est un bide quoi (en Chine donc).Bien énorme.Mais genre tellement énorme que ZhugeEx nous révèle qu'il n'a rapporté que 2,2 millions de dollars en recette, qu'il s'est fait déboité le cul par la critique, que plus personne en a rien à foutre, et que le film n'a mis que 6 jours pour aller du cinéma à la VOD (au prix de seulement 2$).Pour rappel, à titre de comparo, Ip Man 4 avait démarré à plus de 60 millions de $ à sa sortie (comparo au pif ouais).