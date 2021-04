Ce que je peux vous dire, c'est que je sais qu'ils font des trucs parce que je connais des gens chez Sony qui m'ont dit qu'ils faisaient des trucs. Il y aura une réponse au Game Pass.

On ne présente plus David Jaffe, le célèbre papa de la licence god of war, dont le premier épisode est apparu sur ps2 il y a quelques années de cela.Ayant travaillé de longues années pour Sony, ce dernier a toujours des contacts avec ses anciens collègues. Et ils sont allés aux confidences avec leur ex collègue, en lui dévoilant l'arrivé d'une réponse au game pass made in Sony.