Le Bad Batch est un escadron d'élite de cinq soldats clones nommés Hunter, Crosshair, Wrecker, Tech et Echo. Génétiquement modifiés, ils ont des méthodes de combat peu conventionnelles ainsi que des personnalités et des apparences plus distinctes que les autres clones. Peu après la fin de la guerre des clones, ils entreprennent des missions de mercenaires tout en luttant pour survivre et trouver un nouveau but à leur existence.

Encore du programme supplémentaire Star Wars suravec un spin off dej'ai nomméune équipe de Clone "défectueux". Cette série disponible à partir de mai est toujours sous la houlette dePour les moins attentifs vous constaterez que le trailer présente également un personnage vue dansj'ai nomméqui sera interprété parLe premier épisode de The Bad Batch sera disponible le 4 mai plus exactement.