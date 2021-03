J'ai commencé avant hier Subnautica le jeu de survie en milieu aquatique seulement je rencontre quelque problème... Voilà, depuis tout gosse je suis talassophobe j'ai la phobie des fonds marins... Vous allez me dire "pourquoi tu prend ce jeu alors"? Alors vous avez pas tort, mais disons que les fonds marins me fascine autant qu'ils me terrifie... Et le jeu m'intéresser grave, d'ailleurs ça fait un moment que je l'avais acheté mais à cause de ma phobie, j'ai voulu attendre avant de le faire. Malheureusement, ça n'a pas loupé, j'ai du mal à y jouer... Se priver de jouer à un jeu à cause d'une phobie à la con, c'est la première fois que ça m'arrive



Et le jeu le retranscrit super bien, Il y fait tout noir, on entend que le sons de notre scaphandre limite, pour un résultat ultra immersif et terrifiant.



Tout à l'heure, j'ai entendu un monstre faire un bruit, il avait l'air énorme, et j'y voyais rien dans les profondeurs. Je suis remonté j'ai sauvegarder puis éteins la console.



Le jeu me fout la trouille, et me met mal à l'aise, combiné à ça le fait de devoir gérer la faim et la soif et c'est le pompon...



Le truc, c'est que j'ai envie de le continuer, car il est fascinant, mais il me terrifie... Franchement, même Outlast ou autre survival horror me foutent pas autant la pression que Subnautica. Lui, il me fout les boules, sûrement à cause de ma phobie, quel dommage je suis certain de passer à côté d'un excellent jeu...



J'exagère même pas hein, une phobie est très difficile à maîtriser, les fonds marins ça me passione et je trouve ça fascinant, mais ça me fout la trouille et à cause de ça Subnautica bah je vais peut être le mettre en stand by...