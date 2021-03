Voici les déclarations de la miss il y a un an sur le sujet :C'est sur que là ça fait très Resident Evil...Voilà un film fait avec amour!Les déclarations de Milla aujourd'hui maintenant :L'avenir des petites filles selon Milla, du cuir, des kick et des zombies piétinées.Bonne chance Johannes Roberts pour battre ça...On termine maintenant avec quelques déclarations de Johannes Roberts a propos de son film :Johannes Roberts met donc l'eau à la bouche, et laisse espérer que ça ne sera pas du simple clin d'œil avec un plan derrière une fenêtre, ou une scène-hommage gratuite.D'autant que le réalisateur a cité John Carpenter comme sa plus grande inspiration pour son film. Il y aurait ainsi un soupçon d'Assaut et Fog dans Welcome to Raccoon City, et difficile de ne pas y trouver un sens : entre le huis clos où un groupe affronte des assaillants dans un commissariat, et la ville frappée par une malédiction qui s'insinue dans les maisons et transforme les rues en théâtre de l'horreur, il y a de l'idée. Le cinéaste a insisté sur ce double visage, et a décrit ce reboot comme moitié "film de siège", et moitié "survival super flippant".Le film est toujours prévu en salles pour le 3 septembre 2021.