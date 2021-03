Le Premier ministre a annoncé un reconfinement de l’Île-de-France, des Hauts-de-France et de trois départements, ainsi que la reprise de la vaccination AstraZeneca.



Un an et un jour après le début du premier confinement, l’Île-de-France, les Hauts-de-France et trois départements se retrouvent de nouveau sous cloche. Jean Castex annoncé ce jeudi soir un reconfinement total de ces territoires, 7 jours sur 7. Mercredi soir, devant des maires, Emmanuel Macron avait exclu l’idée du seul confinement le week-end en Île-de-France, car cela conduirait à « une vie impossible.



Deux régions et trois départements seront soumis aux mêmes restrictions, 7 jours sur 7, à compter de vendredi, minuit. La continuité de la stratégie territorialisée désormais défendue par le gouvernement depuis la mise en alerte de 23 départements et de la mise en œuvre des confinements le week-end dans les territoires les plus touchés.



Dès vendredi, l’Ile-de-France, les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l’Eure passeront en confinement permanent. Ces confinements locaux seront mis en œuvre au moins pendant quatre semaines. « C’est une troisième voie que nous retenons, qui doit permettre de freiner sans enfermer », justifie Jean Castex.



Et merde, je suis des Hauts de France... Qui est touchés parmi vous ?

Le Parisien - https://www.leparisien.fr/politique/reconfinement-couvre-feu-sorties-commerces-astrazeneca-ce-quil-faut-retenir-des-annonces-de-castex-18-03-2021-7D46UKITOVBVPEQIOEKK3IV6NE.php