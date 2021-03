Alors que le film ne s’arrête plus de cartonner au cinema japonais depuis sa sortie (28 millions d'entrées) au point d'etre aujourd'hui le film le plus lucratif jamais sortie au pays du soleil levant, on apprend que le Blu-Ray sortira le 16 Juin 2021 avec en plus des sous-titres anglais histoire de faire importer le film en masse en occident.La grande question étant évidement: est-ce que le film sortira officiellement en France avant qu'une fantrad ne tombe