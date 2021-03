Le site Deadline a révélé jeudi qu'Amazon Studios travaillait sur le développement d'un film live-action adapté du manga Hellsing de Kouta Hirano. Ce projet fait appel à Derek Kolstad, scénariste de la franchise John Wick et producteur exécutif de la minisérie Marvel Falcon et le Soldat de l'Hiver, en qualité de scénariste. Il sera aussi le producteur du film.Hellsing a été adapté une premiere fois en 2001 en serie animée de 13 épisodes et une seconde fois en 2006 sous la forme de 10 OAV nommées Hellsing Ultimate. La serie de 2001 s’éloignait du manga a partir de l'episode 8 tandis que les OAV sont fidèles a l’œuvre originale.

Who likes this ?

posted the 03/05/2021 at 10:42 AM by guiguif