Nintendor

Ne déconnons pas. Moi aussi je veux une Switch Pro mais ne nous voilons pas la face pour ce jeu en particulier! La '' Légende d'Arceus '' ne souffre nullement des limites techniques de la Switch actuelle mais souffre cruellement du manque de talents 3D des dévs qui le font!Que l'ont me dise que Zelda Botw souffre des limites techniques de la Switch je suis d'accord. Pareil pour Xenoblade 2, The Witcher 3 version Switch je suis d'accord. Même le remake de Links Awakenning et Hyrule Warrior 2 je veux bien (même si pour ces derniers je pense qu'il y a une grosse part de responsabilité des devs) mais passons. Mais qu'on dise que la '' légende d'Arceus '' a besoin d'une Switch Pro pour exprimer son potentiel avec ce que l'on vient de voir là...On leur donnerait une PS5 ou une Xbox Series X qu'il y aura pas de grande différence si les dévs ne maitrisent absolument pas la 3D unh...Si tu ne sais pas conduire une caisse de 2017 ce n'est pas une caisse de 2021 qui va changer la donneBref personnellement je ne trouve pas que tout soit à jeter dans ce '' légende d'Arceus "! J'apprécie la direction qu'ils sont entrain de prendre (dans 10 ans on arrivera peut-être à quelque chose) car c'est ce que je voulais! Je suis juste déçu de la technique c'est tout! On croise les doigts pour qu'en 2022 le truc soit un minimum potable mais c'est un bon début...