Le Trailer en Version Française de "Final Fantasy VII Intergrade" est sorti, de quoi entendre les voix de Yuffie (qui a l'air d'etre la meme que celle d'Advent Children, a confirmer), Sonon (Damien Boisseau spotted -> Jin dans Ghost of Tsushima) et de Weiss (no sé).

posted the 02/26/2021 at 11:35 AM by guiguif