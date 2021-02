Site de Nintendo

La première info concerne le développeur, c'est donc Grezzo (Ever Oasis et Zelda: Link's Awakening "remake" sans oublier Zelda : Ocarina of Time 3D et Zelda: Majora's Mask 3D sur 3DS) qui s'occupe du développement."Nintendo Nintendo and GREZZO are the authors of this software for the purpose of copyright. All rights reserved."La deuxième info plus "insolite" :Incroyable mais vrai, Miitopia ne pourra pas être placé entre les mains d’un joueur de moins de 18 ans, en Russie, au moment de sa sortie. La raison ? Les relations homosexuelles (gay/lesbiennes) qui y sont parfois mises en avant. Car en Russie, les rapports entre personnes d’un même sexe restent contraires aux valeurs de famille qui doivent être véhiculées dans le pays. Pourtant, aucune scène sexuelle, explicite et/ou réaliste ne fera partie du jeu.PS : Comme déjà évoqué il y a peu de temps, Grezzo est sur un autre projet en développement