En septembre dernier, Izanagi Games sortaient World’s End Club sur Apple Arcade, l’un des premiers projets de Too Kyo Games, une société fondée par les créateurs respectifs de Danganronpa et Zero Escape, Kazutaka Kodaka et Kotaro Uchikoshi. Révélé tout d’abord sous le nom de Death March Club, le jeu est donc sorti sous le nom de World’s End Club sur Apple Arcade, mais en version incomplète. Too Kyo games avait rapidement annoncé qu’une version complète sortira sur Nintendo Switch dès le printemps prochain (pour la version Apple Arcade, une mise à jour ajoutant un nouvel épisode sera disponible). Cette semaine, dans le Direct du 17 février, la date de sortie précise de cette version complète sur Switch a été annoncée : le 27 mai au Japon, puis le 28 mai en Europe et aux États-Unis. Le jeu sortira en téléchargement au prix de 39,99 € et sous la forme de plusieurs éditions physiques.S’il faut attendre aussi longtemps par rapport à la version Apple Arcade, c’est parce que les développeurs souhaitent sortir sur Switch une version complète. En effet, l’histoire du jeu n’est pas encore tout à fait terminée sur Apple Arcade. Selon les dires d’Uchikoshi sur Twitter, il y aurait un cliffhanger à la Avengers : Infinity War, et pour connaître la suite, il faudra donc soit jouer à la version complète sur Switch, soit attendre le prochain épisode qui devrait arriver sous la forme d’une mise à jour sur Apple Arcade, également au printemps prochain. Concernant les autres supports, le jeu devrait d’abord sortir sur Android puis sur PC après la Switch (étant donné qu’il s’agissait du premier support sur lequel le titre avait été confirmé officiellement), et enfin certainement sur PlayStation 4. L’éditeur Izanagi Games a pour but de sortir ses jeux sur un maximum de supports, comme ce fut le cas pour Death Come True (qui était toujours produit par Shinsuke Umeda).Le jeu est développé avec Kodaka en tant que directeur créatif, Uchikoshi en tant que réalisateur et scénariste et une autre personnalité ayant travaillé œuvré le domaine des jeux d’aventure / visual novels, Takumi Nakazawa, réalisateur du jeu, qui travaillait auparavant chez KID puis Regista. Le jeu réunit également deux membres importants de l’équipe de développement des Panzer Dragoon : le directeur artistique Kentaro Yoshida et le directeur de développement Yukio Futatsugi chez Grounding. D’ailleurs, Grounding aide aussi en ce moment White Owls, le studio de Swery65/Hidetaka Suehiro pour le développement de The Good Life. Et ce n’est pas tout, pour la conception des personnages, l’équipe a fait appel à un illustrateur très apprécié, take, que l’on connaît surtout pour son travail sur les séries Katanagatari et Zaregoto de Nisio Isin, mais aussi pour le design de plusieurs personnages de Bravely Default, Bravely Second : End Layer, Pokémon Soleil, Lune, Ultra-Soleil et Ultra-Lune, ainsi que des Champions d’Arène de Pokémon Épée et Bouclier.Sur Switch, seules les traductions en français, anglais, italien, allemand et espagnol seront incluses.L’histoire de World’s End Club commence en juillet 1995, où des enfants d’une école de primaire, un peu « différents » des autres, sont réunis dans une classe de losers, nommée « Classe des battants ». Le jeu semble faire une fixation sur le chiffre 12, ce qui rappelle les Zero Escape d’Uchikoshi avec le chiffre 9. En effet, il y a 12 enfants, qui vont devoir entreprendre un voyage sur 1200 kilomètres. Alors qu’ils partaient en excursion scolaire vers Kamakura à bord d’un bus, ils sont victimes d’un accident et se réveillent ensuite dans un parc à thème sous-marin, et ne savent pas du tout comment ils ont pu arriver là, ni comment ils pourront en sortir. C’est alors qu’un clown très étrange apparaît devant eux et les force à participer à un « jeu d’élimination », qui leur demande simplement de s’entretuer afin de survivre et remporter la victoire.Chaque participant a un bracelet attaché à son poignet, où est affiché le « devoir » d’une autre personne. Il ne s’agit pas de simples devoirs, puisque certains consisteront à tuer quelqu’un. Si les élèves acceptent donc les règles du jeu, ils doivent donc communiquer avec les autres d’une manière ou d’une autre, ou bien voler les bracelets pour connaître leur mission. Une récompense sera offerte au premier élève qui accomplit son devoir, mais ceux qui tentent d’abandonner se verront injecter une drogue mortelle via le bracelet.Désespérés à l’idée de ne pas pouvoir sortir vivants de cet endroit particulièrement glauque, les élèves découvrent quelque chose d’encore plus inattendu : des pouvoirs comment à s’éveiller en eux. Pendant ce temps, alors qu’ils explorent des attractions avec des lieux inspirés des 4 coins du Japon, des événements surprenants se déroulent sur la Terre…