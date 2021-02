Je vous mets les 3 flux de diffusion YouTube de Nintendo en 1 poste, sachant que moi j'ai pour habitude de suivre 2 diffusions, le japonais et 1 des deux autres parce qu'il peut y avoir des annonces spécifique pour le Japon, rarement entre Europe et Amérique mais c'est déjà arrivé.

Nintendo (JP)Nintendo FranceNintendo of America

posted the 02/17/2021 at 09:35 PM by masharu