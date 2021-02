ENFIN ! Après environ 450 jours d'attente (et oui) un vrai ND débarque demain à 23 heures pour une durée de 50 minutes !



Quels sont les jeux que vous pensez qu'il va y avoir ? Sans faire dans le believe total évidemment x) perso, voici ma petite liste de prédiction sans trop me fouler.



- Nouveau perso Smash Bros

- Remaster de Zelda Skyward Sword et Phantom Hourglass OU Wind Waker et Spirit Tracks

- Trailer de Zelda BOTW 2

- Et en grosse "surprise" je dirais Super Mario Odyssey 2 pour fin 2021



FIN !



Voilà, ça me paraît pas délirant et plutôt plausible. Et vous, votre "liste"?