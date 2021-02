Jeux Video

Toujours du même leaker sur Reddit, donc pincettes mais apparemment, le mec serait fiable.



En vrac, et notez qu'on ne parle que du multi :



- Nouveau système de destruction : une bonne partie des bâtiments seront totalement destructibles, et pas seulement avec une animation de routine mais bien un calcul en fonction de la portée des attaques.

- Seuls les bâtiments importants (pour les objectifs) ne pourront évidemment être affectés.



- Nouveau système d'escouade" (4 joueurs) mais aussi "d'unités" (3 à 4 groupes d'escouade). Les unités seront gérées par un chef d'équipe.

- Total cross-play PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

- Le leaker ne sait pas encore si le jeu sortira sur PS4/One (mais probable, apparemment).

- Certains éléments du multi seront accessibles gratuitement (donc on présume l'habituel mode Battle Royale).

- Battlefield adoptera comme tout le monde le Pass de Combat (8 à 10 semaines, 100 paliers, blabla).



Je suis pas très BF mais j'espère quand même voir une belle claque graphique à la présentation, juste pour le plaisir.