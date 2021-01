Bonjour, après vous avoir fait celui dans un bateau voici maintenant la SNCF au programme ! Alors j'espère que vous avez bien payés votre billet, bien placer vos bagages, et que vous vous êtes installés confortablement, sur ce c'est partit !Un top qui peut paraître plutôt surprenant de prime abord mais il faut quand même avouer que certains levels à bord d'un train mon plutôt marqué, je vous laisse découvrir !10)- La mission commence sous un orage du plus bel effet, au début, il faut juste neutraliser quelques gus au couteau de lancer, en infiltration mais après ça dégénère et va falloir sortir l'artillerie lourde ! Entre bâton de dynamite et gros shotgun dans la face, John Marston ne fait pas dans la dentelle !9)- Encore un jeu Rockstar et pas n'importe lequel, le grand GTA V ! Il vous faudra dans cette mission braquer un train de marchandises. Une course poursuite folle à moto dans laquelle Trevor va devoir tout faire pour atterrir sur le train et dérober la marchandise qui s'y trouve. C'est super bien fait et bien mise en scène, et surtout c'est très fun et totalement déjanté, un peu comme tout le jeu en fait. Une mission qui m'a quand même assez marqué !8 )- Un jeu assez ardu à la huitième place avec le très bon Cuphead ! Alors, oui nous on est plus sur un chariot que sur un train mais bon... Le train en question c'est le boss. Un genre de train fantôme un peu bizarre dans lequel il faudra shooter les têtes qui balance de l'électricité, avant que le train ne se transforme en "poney"?? QUI nous poursuit dans sa phase de finale. C'est complètement déjanté et WTF mais qu'est ce que c'est bon !7)- Je ne pouvais pas ne pas mettre un jeu dont le moyen de locomotion est le train et plus précisément une locomotive ! Le train démon est l'avant dernier boss de Spirit Tracks. C'est un gigantesque train dans lequel il va falloir bombarder sévère ! J'ai bien aimé ce level (en même temps, il serait pas dans ce top sinon) car mine de rien le boss n'est pas simple et surtout c'est vraiment original car je ne crois pas avoir déjà vu un train comme boss avant ce jeu là...6)- Dead Space 2 est un jeu que j'affectionne particulièrement, et même si il est un peu plus action que son prédécesseur, il a des scènes qui mettent totalement sur le cul et le passage du tramway en fait partit ! Envahi par les necromorphes, le train va commencer à se disloquer dans tout les sens, et c'est juste super bien fait franchement ! Isaac va perdre l'équilibre et va glisser tout le long en shootant les monstres et va se retrouver pendu par les pieds et pris au pièges par ces bestioles. La scène est assez courte mais intense et fonctionne toujours aussi bien quand on la refait !5)- Pour ceux qui connaissent la série, vous devez savoir quelle fait pas semblant quand il s'agit d'en mettre pleins la vue et bah cette mission ne déroge pas à la règle. Ça fourmille de détail dans tout les sens car entre les mecs à motos, les mecs dans les tanks et les soldats, la profusion d'explosion y est à son paroxysme, et le mieux dans tout ça, c'est que ça reste parfaitement lisible et excellent ! Puis cette OST bordel...4)- Un train qui file à toute allure dans l'acte finale du premier Gears of War ! Dans un décors bien apocalyptique, vous serez assailli par une horde de locuste et vous devrez vous diriger de wagon en wagon pour éradiquer toutes ces bestioles. C'est fun, défoulant et surtout c'est très bien mise en scène, clairement quand on parle de level se déroulant dans un train, on pense tout de suite à celui là !3)- Un level qui m'aura marqué ! Déjà parce que se déplacer en full infiltration dans un train à quelques chose d'assez jouissifs, mais en plus parce que je m'amuser à sauter du train en admirant ce pauvre Fisher se faire éclater au sol... Bref, non plus sérieusement, je me souviens qu'on passe en dessous du train, sur le côté, qu'on rentre dans les cabines et ne pas se faire gauler et assez difficile car le niveau est petit et linéaire. Un très bon level, même si assez cours.2)- On change totalement de registre question infiltration pour se concentrer sur une des meilleures missions tout Uncharted confondu (oui oui) avec ces incroyable chapitres que sont le 13 et 15. On se retrouve sur le train direction le Tibet, seulement ce train est envahis de mercenaire, et Nathan n'a pas le temps de souffler car il se fait attaquer de toute part. Même un hélico de combat fera tout pour nous éliminer, quitte à endommager sévèrement le train. L'action est non stop, on passe de la jungle à la neige en temps réel, et surtout c'est super bien foutu, voir ça en 2009 était très impressionnant. Uncharted 2 c'est surtout du grand spectacle et là clairement, on a été servis !1)- Pas mon RE préféré mais il a quand même le mérite de proposer le meilleur niveau à bord d'un train selon moi. L'ambiance y est incroyable, c'était super beau pour l'époque et surtout, très original car on avait pas l'habitude de voir ça dans un JV en plus horreur. Presque, si le jeu se serait déroulé entièrement dans le train ça m'aurait pas dérangé tellement c'était excellent. Un level design en plus assez travaillé nous fait aller en hauteur, nous fait visiter différents compartiment du train, et surtout nous fait bien flippé. J'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que c'est excellent tout simplement.Voilà, j'espère que ce top vous aura plus et encore une fois, désolé si ya pas un level que vous, vous avez kiffé et qui n'est pas présent mais encore une fois, je n'ai pas jouer à tout les JV du monde ^^Dites moi comme d'habitude dans les commentaires des levels qui vous ont plu ou qui sont dans cette liste !A la semaine prochaine (peut être) pour un nouveau top ou flop !