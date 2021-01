Metacritic 76%

JVC 16/20

GameSpot 8/10

Le meilleur atout d'Olija, c'est sa brièveté. Son histoire est impeccablement rythmée. Ses mécanismes ne s'usent jamais par surutilisation. Du début à la fin, il trouve de nouvelles façons de vous inciter doucement à utiliser le harpon de différentes manières. J'ai été impressionné par la résonance émotionnelle et la satisfaction des mécaniques que cela pouvait avoir en si peu de temps. Succinct et satisfaisant est une combinaison rare, et cela fait d'Olija un régal rare.

Gameblog 7/10

( 8 Positives / 8 Mitigées / 0 Négative )Difficile de ne pas sortir tiraillés de nos quelques heures passées avec Olija. Nous avons pris un plaisir incommensurable à fondre de cible en cible pour conclure nos assauts par un coup fatal extrêmement satisfaisant. Sa mise en scène nous a régulièrement transportés, tandis que ses combats de boss intelligemment conçus nous ont pleinement engagés. Seulement, au moment où nous avons entièrement assimilé ses mécaniques, Olija s’est arrêté. À peine le dernier équipement débloqué, les crédits de fin nous reprennent des mains des systèmes de jeux qui n’attendaient qu’un ultime niveau pour briller de mille feux. Nous aurions aimé pouvoir tester nos capacités dans une dernière ascension retorse, en nous défendant d'une embuscade à l’issue incertaine ou lors d’un duel final au sommet façon Genishiro Ashina de Sekiro. Espérons qu’une suite ou qu’une extension de contenu verra le jour, car avec Olija l’équipe de Skeleton Crew a quelque chose de spécial entre les mains. Nous garderons désormais un oeil averti sur le travail de Thomas Olsson, qui frappe fort pour sa première collaboration avec Devolver Digital.Olija's best asset, truly, is its brevity. Its story is impeccably paced. Its mechanics never wear out from overuse. From start to finish, it finds new ways to gently goad you into using the harpoon in different ways, until it says its piece. I was taken with how emotionally resonant and mechanically pleasing it could be in such a short time. Succinct and satisfying is a rare combination, and it makes Olija a rare treat.Véritable film d'aventure en Pixel Art, Olija a, par ses qualités esthétiques, son gameplay malin, dynamique, et sa narration très réussie, tout d'une prise d'exception pour le joueur en quête de dépaysement. Si ses qualités provoquent un coup de foudre, il faut aussi reconnaître que sa faible résistance et son caractère éphémère donnent du vague à l'âme.IGN 7/10Hardcore Gamer 6/10