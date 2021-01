Rappel sur ce que sont les Dragon Ball Chōzenshū :Ce sont des guides sur Dragon Ball sortis en 2013 au Japon et qui peuvent être considérés comme les bibles absolues autour de l’Univers de Dragon Ball, qu’il s’agisse du manga ou de l’anime.Perso je ne croyais plus à la sortie en France de ses livres.

Who likes this ?

posted the 01/28/2021 at 07:57 PM by amassous