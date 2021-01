Gematsu

R-Type Final 2 sera lancé sur XSX-S, PS4, XOne et Switch le 29 avril au Japon, révèle le dernier numéro de Weekly Famitsu. Les versions PS4 et Switch seront disponibles à la fois physiquement et numériquement, tandis que les versions XSX-S et XOne sont uniquement numériques.Pour l'occident, NIS America publiera au printemps R-Type Final 2 pour Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC. Toutes les versions de console seront disponibles à la fois physiquement et numériquement.