Déjà fragilisé par la crise des subprimes, la MGM était au bord du gouffre en 2010. Officiellement en banqueroute, la société a été rachetée de maintes fois par plusieurs acquéreurs au fur et à mesure des années. Estimé de nos jours à plus de 5 milliards de dollars, le catalogue de l'entreprise comprend en plus de la franchise Stargate plus de 4 000 titres de renom, dont James Bond, The Handmaid's Tale ou la trilogie du Hobbit de Peter Jackson.

Selon le Wall Street Journal, la MGM pourrait rechercher un acheteur parmi des entreprises technologiques comme des plateformes de streaming. Cette rumeur n'est pas nouvelle : nous l'évoquions déjà dans notre actualité du 5 février 2020. A ce moment-là, CNBC estimait que Netflix et Apple TV+ étaient les repreneurs les plus probables. Si le nom d'Apple est toujours d'actualité, l'offre semble s'adresser à d'autres entreprises telles qu'Amazon avec Primevideo, Comcast et même Facebook.

C'est via le siteque j'apprend avec stupéfaction que la MGM est en vente, vente qui serait sur la table depuis au moins 2010 car l'entreprise à toujours était dans le rouge depuis 2008.Cependant cette vente ce fait dans un contexte défavorable au vue de la crise de la pandémie de. Ceci dit et comme le précise le site.Affaire à suivre donc si vous souhaitez en savoir plus sur cette vente je met le lien de l'info en source ci-dessous. Reste que je suis surpris qu'ils aient pu survivre aussi longtemps dans le rouge depuis 2008