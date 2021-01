Et, de nombreux médias ont écrit, basé sur ce post sur facebook, que le nouveau jeu d'Itagaki est prévu pour Xbox. En fait, j'ai fait un suivi à ce sujet immédiatement après l'interview pour vérifier si le plan est exclusif à Xbox. Sa réponse a été négative. Le plan actuel est prévu pour Xbox, PS5 et Steam.

posted the 01/20/2021 at 04:46 PM by jenicris