Date de sortie : 16 Mars 2021

Steam

Créé par l'auteur à succès R.A. Salvatore, Todd McFarlane, créateur de Spawn, et Ken Rolston, lead game designer d'Elder Scrolls IV : Oblivion, voici Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.Découvrez les secrets d'Amalur, de la cité animée de Rathir jusqu'aux immensités de Dalentarth en passant par les profondeurs sinistres des cavernes de Brigand Hall. Sauvez un monde déchiré par une guerre cruelle et contrôlez l'immortalité en tant que premier guerrier à échapper aux griffes de la mort.