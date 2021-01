A 12"10Il parle également de Microsoft mais ça on le savait déjà et également EA et Sony (pas autant que Google et Amazon).Il dit connaître déjà 3 de leurs cibles et on pourrait bientôt en attendre parler d'après lui.C'est bien ce que je disais faudra au minimum 5 plate-formes.Xbox, PS5, Swich, Stadia et Luna donc deux full cloud gaming pour jouer a tout.Manque plus que Facebook et Apple.