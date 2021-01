Hier soir est passé un film (sur Arte) que j'ai vu, il y a plusieurs années, je me souvenais juste que la fin m'avait marqué, mais je ne savais plus exactement pourquoi, le titre est "Arlington Road"Je vous le conseille, il est en "replay" sur Arte.Disponible du 10/01/2021 au 08/02/2021Durée : 2 H 00

(1999)Par le scénariste Ehren Kruger(Les Frères Grimm / adaptation des films Le Cercle et Le cercle 2)Synospis : Arlington Road est une rue tranquille de la banlieue de Washington. Michael Faraday, professeur d'histoire, est l'un des riverains de ce quartier tranquille. Sous des apparences sereines, il se remet difficilement de la mort de sa femme, agent du FBI, morte deux ans auparavant à la suite d'une bavure. Son fils Grant est également hanté par le souvenir de sa mère. Ils sympathisent avec leurs nouveaux voisins, les Lang, famille modèle qui vient d'aménager dans le pavillon d'en face. Mais Michael est vite intrigué par le comportement de M. Lang...La question du film "La paranoïa est-elle bonne conseillère".Un bon thriller à voir jusqu'au bout.

posted the 01/11/2021 at 06:10 PM by nicolasgourry