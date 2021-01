Cher visiteur de Killzone.com,



Le site web officiel de la franchise Killzone a pris sa retraite. À l'avenir, les visiteurs de Killzone.com seront dirigés vers PlayStation.com. Bien que ce changement n'affecte pas les modes multijoueurs en ligne, les statistiques des joueurs ou les données de classement pour Killzone Mercenary et Killzone Shadow Fall, il n'est désormais plus possible de créer ou de gérer des clans dans Killzone Shadow Fall. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément.



Merci aux nombreux fans et visiteurs de Killzone.com au fil des ans pour leur enthousiasme et leur soutien.

Sony n'aurait visiblement pas l'intention de relancer la licence Killzone après l'échec de l'opus Shadow Fall sur PS4. Le site officiel de la licence est désormais fermé et le message de Guerrilla Games a l'attention des fans sonne comme un au revoir.Si une partie du studio néerlandais travaille activement sur Horizon : Forbidden West, une autre composée de plusieurs développeurs ayant travaillé sur Rainbow Six Siege et des spécialistes du multijoueur pourrait bien s'occuper du reboot de la licence Socom.Les jeux Killzone de Guerrilla GamesKillzone (PS2) - 2004Killzone : Liberation (PSP) - 2006Killzone 2 (PS3) - 2009Killzone 3 (PS3) - 2011Killzone Trilogy (PS3) - 2012Killzone Mercenary (PS Vita) - 2013Killzone : Shadow Fall (PS4) - 2013