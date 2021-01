Mais là où certains jeux ont occupé la scène médiatique, d'autres productions se sont faites plus discrètes. Nous vous proposons donc notre liste des jeux que nous aurions aimé voir davantage cette année. À noter que, par rapport à notre article de l'année dernière, 5 jeux y figurent encore...Dieu sait qu'il est attendu, et Dieu sait qu'il risque de l'être pour encore quelques années. Au final, la seule fois où le jeu aura fait parler de lui cette année, c'est pour se demander s'il sortirait sur PS5 suite au rachat de Bethesda par Microsoft...Plus de deux ans après son annonce, la nouvelle licence de Bethesda ne se montre guère ; au mieux Todd Howard nous a donné quelques menues informations, et diverses rumeurs ont émergé. Le jeu était pourtant annoncé comme étant dans un état jouable à l'époque, nous pouvons donc espérer le revoir bientôt...L'une des annonces phare de la conférence de l'E3 2019 de Microsoft : un nouveau jeu développé par FromSoftware, avec Georges R.R. Martin au scénario. Hélas, le titre a l'air aussi proche de sortir que le prochain roman Le Trône de Fer...Présent à l'E3 il y a deux ans, absent l'année dernière, mais mis en avant par le biais d'une diffusion spéciale, le titre n'a tout simplement pas fait parler de lui cette année, si ce n'est suite au départ de Michel Ancel et un article de Libération sur les coulisses du développement et la réaction du principal intéressé.Le jeu de batailles navales est absent de la circulation depuis plus de deux ans maintenant. Les seules fois où le titre a fait parler de lui, c'est par le biais de rumeurs annonçant un reboot du projet et un communiqué officiel annonçant que son développement « bat son plein avec une nouvelle vision ».Le triplé pour Ubisoft ! Souvenez-vous, il y a quelques années, l'éditeur annonçait le développement d'un jeu s'inspirant de la franchise de James Cameron. Au final, c'est comme pour le deuxième film : nous continuons d'attendre et, à priori, ce ne sera toujours pas pour cette année.Le jeu avait clôturé le Nintendo Direct de l'E3 2019, et depuis... Plus rien. Hyrule Warriors: L'Ère du Fléau a su nous occuper en 2020, mais nous espérons tout de même que ce nouvel épisode refera parler de lui cette année.Deuxième exclusivité Switch de ce top (et pas la dernière). Plus de trois ans après son annonce, le jeu reste très discret. Nous avions toutefois appris en 2019 que le projet avait été rebooté.Et de trois pour les exclusivités Switch. Trois ans après son annonce, ce troisième opus de la saga continue de se faire désirer. Oui, ça fait beaucoup de « trois » en seulement trois phrases.Après une première bande-annonce en 2019, Microsoft a finalement mis le focus sur Age of Empires III: Definitive Edition. Maintenant que ce dernier est sorti, espérons que ce quatrième opus reviendra rapidement sur le devant de la scène.Le deuxième jeu de ce classement à se retrouver orphelin de Michel Ancel. La dernière fois que le titre a fait parler de lui, c'est lorsque Sony a redéposé la marque en 2019. Rendez-vous sur PS5 ?Le titre nous avait mis une claque lors des Game Awards 2019, il était attendu lors de la conférence de Microsoft en juillet, et son apparition fut au final des plus anecdotiques. Un an après son annonce, le jeu n'a au final plus refait parler de lui.Après une première vidéo de gameplay fin 2019, le jeu a raté le coche en 2020. PlatinumGames a tout de même tenu à rassurer sur le développement qui suit son cours. Le problème, c'est que ça fait deux ans qu'il nous sort le même discours que pour Bayonetta 3...Si Overwatch premier du nom reste très populaire et compte sur une communauté solide, il ne faut pas oublier qu'un deuxième épisode est bel et bien en préparation. Très discret en 2020, celui-ci devrait toutefois refaire parler de lui lors de la BlizzConline le mois prochain.Annoncé à la surprise générale lors des Game Awards 2019, le jeu devrait refaire parler de lui prochainement comme nous l'assure Telltale.note : pas cité dans l'article mais : Dying Light 2 , Biomutant , Project Awakening , allez soyons fou : Deep Down . Et plein d'autres ...