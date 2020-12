Ola Ola la communauté,



J'ai terminé hier soir TLOU2.

J'ai pris une énorme claque sur l'épilogue, voici mon avis synthétique sur le jeu



Graphisme et DA:

==> Hallucinant. Aucun jeu n'arrive à la cheville de leur niveau de détails. textures, lumières, animations faciales, visages des protagonistes, effets de pluie, de sang etc... Bref le taf derrière est titanesque



Narration:

==> J'ai pris une grosse claque. Ils traitent du sujet de la vengeance jusqu'au bout et tu n'en sors pas indemne.



Gameplay:

==> Mouais. C'est bien mais répétitif. Les ND devraient un peu plus bosser sur cet aspect. On voit qu'ils ont eu des idées mais les combats dans les zones ne sont pas dingues. A améliorer.



Durée de vie: Trop long. Ca n'en finissait plus. On en a pour son argent pour le coup. c'est de la haute intensité sur 40h. Titanesque



Conclusion:

TLOU2 est un jeu qui marque, sa narration mature est portée par deux histoires poignantes et connexes entre Elie et Abbey.

C'est aussi un jeu qui (d)étonne par son niveau de détails jamais vu dans un jeu. Les musiques sont dans le ton et pour ceux qui ont joué au 1 en ressentirons des frissons sur quelques notes.



18/20 ==> mon top 3 de l'année 2020 assurément