Wiswald est un pays établi par des mages. Les mages se sont consacrés à leurs études au Magic Research Institute, qui sert également d'organisme gouvernemental, mais la végétation est maintenant envahie et la ville est en désordre.Date de sortie : 26 février 2021 / Exclusif Switch

posted the 12/23/2020 at 01:06 PM by nicolasgourry