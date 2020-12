Kojima prod. avait teasé quelque chose pour les 5 ans du studio : on sait enfin ce que c'est .Il s'agit 'un partenaire avec Cyberpunk 2077 sur Death Stranding (version PC uniquement).Au programme : sam va pouvoir utiliser les gadgets de Cyberpunk, ça rend le jeu complètement cheaté. Plus de détails en vidéoA noter également un skin pour la bécane aux couleurs du jeu de CD-Project...Voilà voilà...

posted the 12/17/2020 at 12:55 PM by obi69