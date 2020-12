D'abord désolé une nouvelle fois pour les plus petites connexions les images 4K sont certainement un peu lourdes à charger.Je me suis essayé à quelques petits réglages sur Cyberpunk 2077 avec le Ray Tracing, et même si je suis dubitatif pour le moment sur l’intérêt de cette technologie que j'ai pu tester sur pas mal de jeux depuis 2 ans sur PC, force est de constater que Cyberpunk ne déroge pas à la règle même avec une RTX 3080.Alors je pense sincèrement que le RT est une techno qui va se généraliser à l'avenir mais à l'heure actuelle la techno n'a pas réellement d'intérêt au vu de son impact sur les performances, sur PC comme sur console.A l'exceptions de la qualité des reflets, qui est quasi uniquement mis en avant d'ailleurs comme avantage visuel dans les comparatifs pour vanter les qualités du RT, elle n'a pas d'intérêt dans le sens où tout un tas de titres old gen nous ont prouvé que l'on peut avoir des éclairages poussés au rendu quasi identique sans RT et que les titres utilisant le RT d'ailleurs n'y gagnent pas grand chose (exception faite des reflexions donc).D'ailleurs même si Cyberpunk vient de pousser les jeux d'ombre et de lumière (particulièrement dans les environnements sombres) à un niveau juste incroyable (sans Ray Tracing), Red Dead Redemption 2, The Last of Us 2 ou Flight Simulator entre autre, qui n'ont pas de Ray Tracing sont certainement parmi les jeux les plus impressionnants dans leur gestion des éclairages encore aujourd'hui même si faits "maison".Si vous avez un GPU RTX je vous invite vraiment à tester le jeu en ne laissant le RT que pour les réflexions.Le rendu est quasi identique, les performances explosent, une bonne manière d'optimiser son jeu. Testez et dites-moi ce que vous en pensez.J'avais prévu quelques petits comparo, le truc, c'est que les images sont tellement identiques que je ne suis pas sur de pouvoir vous dire sur quelle images il ya le RT ou non.Alors pour illustrer mon propos, j'ai mieux, 2 petites vidéos :Globalement, dans 90% des scénarios on ne voit aucune différence preuve que le moteur RED Engine est très fidèle.Et quand on voit une différence, pire, elle n'est pas systématiquement à l'avantage du RT selon moi (question de gout), les éclairages "maisons" peuvent permettre d'avoir un rendu visuel plus sympa.Le RT gere par contre parfaitement les "puits de lumieres" lorsque l'on est dans une voiture, sans RT c'est moins réussi et parfois, il est vrai que le RT ajoute une petite atmosphère supplémentaire (chose que fait très bien le brouillard volumétrique en général).Et aussi, pour le plaisir des yeux, je vous partage quelques screens maisons, le jeu est très régulièrement assez époustouflant (pas toujours) de part un énorme travail artistique additionné à un niveau de détail encore jamais vu.Vraiment, sur TV OLED (les noirs parfaits subliment le jeu qui est beaucoup plus souvent dans des environnements sombre), c'est quelque chosePS: je ne vais pas parler des qualités/defauts du jeu en lui meme ici, mais oui le jeu est excellent, une vraie claquemais beaucoup moins manette en main, et oui l'IA est digne d'un jeu Nintendo 64.Voilà c'est dit, sur ce bon jeu à vous