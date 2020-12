Première semaine de vente de hardware pour les consoles de nouvelle génération en France : PlayStation 5 - 107 000 Série Xbox X|S - 37 000 Note. Les deux consoles sont très limitées en termes d'approvisionnement et difficiles à trouver. Les chiffres de vente par correspondance sont à peu près conformes aux prévisions pour les deux consoles.

Like

Who likes this ?

posted the 12/11/2020 at 08:58 PM by jenicris