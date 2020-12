Hello les p'tits chiots,Le plus grand méchant du jeu vidéo arrive dans Smash et nous l'a fait savoir dans un trailer digne de ce nom ! Vidéo explicative de Sakurai jeudi 17 décembre à 23h.Voilà mes clébards je crois avoir fais le tour.

posted the 12/11/2020 at 08:29 AM by chiotgamer