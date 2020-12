Genshin Impact, Immortal Fenyx Rising mais aussi finalement The Pathless (des anciens derrière Journey et qui avaient fait Abzu), chacun pouvant se targuer d’etre un rejeton de BOTW bien que dans le cas de The Pathless on pourrait parler d’un mix entre BOTW, mais aussi Shadow of the Colossus (sans les colosses) puisqu’on va évoluer dans un monde ou il n’y a plus d’humain mais seulement des animaux et de gros boss.Le jeu est dispo sur PS4, PS5, Apple Arcade et sur Epic Store avec une version physique sur PS5.Avantages- Artistiquement superbe- 100% Fluide- Progression grisante- OST quali- Bonne map- Pet le fauconInconvenients- Une struture qui pourra sembler repetitif sur le long terme- Est-ce possible de mourir face aux boss ?- Les passages d’infiltrations pas fouThe Pathless vous met dans la peau d’une archère partant sauver une ile de sa malédiction. Elle sera aidée dans sa quete part un faucon qui lui permettra de planer, mais aussi de l’aider dans les puzzles.La structure du jeu est simple : vous avez plusieurs grandes maps, dans chacune d'entre elles vous avez 3 tours dans lequel il faudra apporter 2 artefacts disséminés un peu partout (les enigmes/puzzle environnementaux a la BOTW) pour pouvoir les activer. Mais attention dans chaque map il y a une énorme sphere rouge qui se deplace et si vous vous faites absorber vous aurez droit a une phase d’infiltration contre le boss de la map ou vous êtes (seuls ennemis du jeu). Si vous vous faites repéré avant d’en sortir, vous perdrez de l’XP, l’XP étant aussi disséminé sur la map via des puzzles et vous permettra a chaque level up d’avoir un Air Jump en plus et donc de planer plus longtemps.Une fois les 3 tours allumés vous pourrez alors affronter le boss, ce qui commencera toujours par une course poursuite ou vous devrez tirer sur ses points faibles pour ensuite finir par un vrai affrontement en arene. Une fois le boss mort vous gagnerez un pouvoir et vous pourrez soit continuer vers une autre map, soit avant ça partir récupérer tout les artefacts restants de la map ou vous êtes ce qui vous permettra de gagner pouvoir supplementaire.Une fois tout les boss vaincu vous pourrez alors affronter le boss de fin. Simple et efficace.Le jeu bien que ce ne soit pas un foudre de guerre est techniquement tres propre et surtout tres fluide sur PS5, et cette fluidité apporte un enorme plus a l’exploration tant il est kiffant de courir et voler dans cet univers, le terrain de jeu etant trés vraiment bon.Au niveau des defauts on pourra citer une structure qui pourra sembler un peu répétitive sur le long terme, les passages d’infiltrations pas tres passionnants quand on se fait chopper et meme si les boss sont impressionnant et fun a combattre, j’ai pas l’impression qu’il soit possible de mourir face a eux.