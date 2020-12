La rumeur se faisait insistante ces derniers temps sur la toile, et elle était légitime. Chainsaw Man est sur le point d'être conclu, puisque le chapitre paru aujourd'hui au Japon est l'avant-dernier. Le numéro d'aujourd'hui du Shônen Jump, revue où la série est prépubliée, a annoncé que le chapitre 97 sera le dernier. Il paraîtra la semaine prochaine, le lundi 14 décembre, dans la 2e édition datée de 2021. Une conclusion qui s'accompagnera d'une annonce importante. ça fera donc un total de 10 tomes, 2 de plus que fire punch. manga news

posted the 12/07/2020 at 09:35 AM by rbz