Rosario Dawson ( Ahsoka ) révèle que George Lucas était sur le tournage de #TheMandalorian lors de l'apparition d’Ahsoka Tano.« Quelqu'un a pris une photo de George Lucas tenant L'Enfant. J'étais juste à côté de cette photo. Dave et George regardaient leur imagination prendre vie. »George Lucas a crée le personnage d'Ahsoka pour la série The Clones Wars et ensuite Rebels ou Dave Filoni en était le réalisateur et scénariste , il est celui qui à réalisé cette épisode de Vendredi dernier qui introduit pour la première fois en live l'ex Jedi devenue une figure importante de la rebellion.