"Microsoft suggère de transformer la Xbox en une application pour votre télévision"Microsoft en est aux premières phases du déploiement de xCloud sur les appareils mobiles, mais les téléviseurs sont la prochaine étape logique. Dans une interview accordée à The Verge, le responsable de la Xbox, Phil Spencer, a révélé que nous verrons probablement apparaître une application Xbox sur les téléviseurs connectées au cours de l'année prochaine. "Je pense que vous allez voir cela dans les 12 prochains mois", a déclaré Spencer, lorsqu'on lui a demandé s'il était possible de transformer la Xbox en une application pour la télévision. "Je pense que rien ne nous empêchera de faire cela."Le mois dernier, M. Spencer avait déjà fait allusion à stick pour Cloud de Microsoft, et cette dernière allusion suggère que nous pourrions voir un matériel similaire ou une application Xbox pour les téléviseurs au cours de l'année 2021. Microsoft travaille actuellement à l'introduction de xCloud sur le web pour l'activer sur les appareils iOS, et ce travail permettrait naturellement à xCloud de s'étendre aux téléviseurs, aux navigateurs et autres.Microsoft prévoit également d'intégrer xCloud dans Facebook Gaming à l'avenir, donc il est clair que nous allons bientôt voir de nombreux changements dans xCloud. Nous n'avons pas encore tous les détails sur les plans de Microsoft pour les applications TV Xbox, mais la société s'est associée à Samsung plus tôt cette année pour xCloud. Microsoft prévoit également de mettre à niveau ses lames de serveur vers le matériel Xbox Series X, plus performant, à un moment donné en 2021.