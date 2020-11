Patience bande de fripons ... D'abord le top 3! Vous avez été nombreux à voter je vous en remercie, voici maintenant le podium !L'aventure vengeresse d'Ellie à travers les États-Unis post apo à grandement marqué les joueurs.Le chef d'œuvre de FromSoftware à la seconde place, sa DA, ses boss titanesque et son système se combats jouissifs et viscéral mérite entièrement sa place ! On attends la suite maintenant...1)Et le meilleur jeu de la PS4 c'est God of War, déjà Goty en 2018, Kratos reste le king quoi qu'il arrive. Vivement la sortie de Ragnarok sur ps5, j'ose même pas imaginer ce que ça va donner...