Depuis quelques mois maintenant, Epic Games et Apple se délivrent une bataille juridique dont la finalité aura lieu au cours du mois de mai de l'année 2021. En effet, le 13 août dernier, Epic Games avait tenté de contourner le taux de commission de 30 % pris par Apple lorsqu'un achat est effectué sur l'App Store en proposant directement une boutique dans Fortnite. Une décision qui n'a bien évidemment pas plus à la marque à la pomme, ce qui a entraîné par la suite toute l'histoire que l'on connaît déjà. Cependant, même si rien n'a changé pour Epic Games, il semblerait que l'affaire a tout de même permis à Apple de revoir son système de commission.

Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre économie mondiale et le cœur battant de l'innovation et des opportunités dans les communautés du monde entier. Nous lançons ce programme pour aider les propriétaires de petites entreprises à écrire le prochain chapitre de la créativité et de la prospérité sur l'App Store, et pour créer des applications de qualité que nos clients adorent. L'App Store a été un moteur de croissance économique pas comme les autres, créant des millions de nouveaux emplois et une voie vers l'entrepreneuriat accessible à toute personne ayant une bonne idée. Notre nouveau programme poursuit ces progrès en aidant les développeurs à financer leurs petites entreprises, à prendre des risques sur de nouvelles idées, à élargir leurs équipes et à continuer à créer des applications qui enrichissent la vie des gens. Tim Cook, PDG d'Apple

En effet, Apple a annoncé ce mercredi même uneMalheureusement, Apple n'a pas partagé le nombre exact de studios appartenant à cette grande majorité.Les développeurs qui comptent profiter de cette réduction devront postuler et de son côté, la société américaine examinera au cas par cas les recettes effectuées par les différents développeurs au cours de l'année 2020 pour déterminer s'ils sont éligibles ou non à ce nouveau programme. À noter également queDe plus amples informations sur ce processus seront publiées au cours du mois de décembre.Selon Tim Cook, le PDG d'Apple, cette nouvelle décision est un nouveau moyen pour soutenir les plus petites entreprises qu'il définit commePour rappel, l'App Store a généré un chiffre d'affaires estimé à 50 milliards de dollars en 2019 selon CBNC, ce qui représente pour le géant américain l'une de ses plus importantes activités commerciales.