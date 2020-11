Jeux Video

Vous avez suivi l'affaire depuis ce matin (en même temps, vu l'actu très calme, difficile de le louper) et j'aimerais revenir sur un détail de haute importance.



Les informations diverses (donc leaks, qu'ils soient fiables ou non vu que certains dossiers datent d'il y a 2 ans) ont fait le tour de la toile donc logique qu'il se retrouve ici. Comme on dit, "Sur internet, vouloir cacher quelque chose revient à le mettre encore plus en avant."



Capcom ne peut rien faire pour cela.



En revanche, les visuels tirés des documents restent la propriété totale de l'éditeur, qui garde un contrôle de diffusion sur cela.



De fait, j'ai supprimé ceux de l'article de Kaiserstark et je demanderais à chacun d'éviter de les ajouter par la suite, que ce soit en blog ou même en lien.



UPDATE :

- J'ajouterais qu'il est bien évidemment interdit de diffuser certains types de contenu comme des informations personnelles liées aux employés eux-mêmes.