Comics / Manga / Bande Dessiné

Krennic

Bon nous en somme à l'épisode 7 deet bien que Toeia mis les petits plats dans les grands pour cette anime, l'animation étant pour ma part tip top, j'ai quand même quelques reproche à faire.Mon premier et la vitesse j'ai l'impression que l'anime va vite voir trop vite ? Il me semble d'après mes souvenir du manga corrigez moi si j'ai faux (j'ai pas le manga à disposition là) que l'anime à jusqu'à présent coupé quelques passage du manga ?Mon second c'est que j'ai l'impression que cette anime est un peu plus censuré que son prédécesseur surtout dans le section hémoglobine.Enfin mon troisième et là vous me direz que c'est juste une question de gout et vous aurez raison, je trouve le générique de début et de fin insipide, ils auraient pu choisir un groupe qui donne un twist 80's pour les musiques d'intro et de fin.Bref trois reproche qui font que j'ai un sentiment comme qui dirait pour paraphraserde Rogue One: A Star Wars Story.Bref voilà pour moi et vous votre sentiment sur l'anime en général des points de reproche également ?