Tout est dans le titre, Gamekult vient de publier son test de Demon's Souls (uniquement dispo pour les abonnés premium), et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont convaincus (9/10).



Je vous mets le résumé du test:



"Aussi incroyables soient-ils, les Soulsborne se sont souvent heurtés à des limitations techniques qui témoignaient des moyens limités de FromSoftware. Avec ce remake de Demon's Souls, ces restrictions volent en éclat. D'une beauté incandescente, du genre à craquer pour la next-gen sur un coup de tête, ce remake transcende la dark fantasy de From à chaque nouveau lieu traversé. Et quand on sait en plus tout le plaisir masochiste qu'il procure, tous les défis gigantesques qui vous attendent, tous les souvenirs qu'il fait resurgir, on n'a qu'une seule envie : vous le mettre de force entre les pognes pour (re)découvrir la puissance de la formule dans le plus beau des écrins. Bluepoint Games s'est surpassé pour maintenir l'expérience quasi intacte tout en repensant l'ergonomie générale, avec d'innombrables détails qui feront le délice des vétérans, et qui viendront sans doute en aide des curieux qui sauteront enfin le pas - et quel meilleur moment pour le faire. On touche aussi parfois aux limites de l’exercice du remake - si vous aviez un souvenir encore très précis de Demon's Souls, l’effet de surprise risque de se limiter à la partie graphique. Mais vu la qualité du jeu d’origine, ce n'est pas vraiment un problème. Quand des orfèvres se penchent sur un diamant brut, c'est pour en faire le joyau de la couronne."