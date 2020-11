Doté d'une batterie Li-Ion de 1 560 mAh, soit une différence de 560 mAh comparé à la DS4, la nouvelle DualSense se devait d'avoir une meilleure autonomie.Mais aux vues des fonctionnalités embarquées sur cette dernière (retour haptiques, gâchettes adaptatives etc..), l'autonomie devrait être aussi famélique que sa grande sœur.. dommage.Voici leurs propos:Et Shanks m'a confirmé que avec l'ensemble des fonctionnalités de la DualSense activées, cette dernière lui avait tenu à peine 4h..

posted the 11/11/2020 at 09:47 PM by kratoszeus