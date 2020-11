Variable Rate Shading (VRS)



" Le VRS augmente l’efficacité du GPU en concentrant le travail des unités de rendu là où il est le plus nécessaire et en réduisant le travail dans les zones où il ne sera pas visible. Avec un effort minimal du développeur, le VRS améliore considérablement les performances du GPU, ce qui se traduit par des résolutions et des fréquences d’images plus stables et plus élevées sans perte perceptible de qualité visuelle. "

A ce propos, il est aussi dit par Shinobi602, je cite

" Honnêtement, les techniques dynamiques de 4K et d'upscaling comme le DLSS sont l'avenir. Je sais que l'on se concentre beaucoup sur le 4K natif, mais c'est une vraie mine d'or quand ces ressources peuvent être utilisées ailleurs.



Les méthodes AA et haut de gamme s'améliorent tellement que la différence de jeu ne sera pas perceptible. "

ET EN ANGLAIS

" Honestly, dynamic 4K & upscaling techniques like DLSS are the future. I know lots of focus is put on native 4K but it's a resource hog when those resources can be put to use elsewhere.



AA & upscale methods are getting so much better that difference in play won't be noticeable. "

... en réponse à cet article plus bas sourcé avec Twitter et indiquant Gears 5 profité du " VRS " ; ce qui n'est pas vraiment un mal, mais bon...En conclusion, ne vous étonnez plus qu'un jeu sur Xbox Series X | S puisse profiter du VRS, car il permet justement de mieux gérer les ressources, plutôt que de les gaspiller là où elles ne devraient pas se ressentir ; à bonnes oreilles, à bon entendeurs, ne me remercier pas d'avoir mis un terme à votre conflit intérieur, pensez plutôt à comprendre le pourquoi du comment et on gagnera du temps