La norme HDMI 2.1 propose une bande passante encore plus importante que les précédentes, soit jusqu'à 48 Gbps. Ce gain permet le transport de signaux vidéo Ultra HD à haute fréquence : 4K à 120Hz. L'HDMI 2.1 peut également véhiculer des signaux 8K à 60Hz et même des signaux en 10K. Les câbles compatibles sont optimisés pour limiter les interférences susceptibles de provenir d'appareils sans-fil placés à proximité. L'HDMI 2.1 supporte la technologie Dynamic HDR permettant d'améliorer l'affichage HDR (les métadonnées dynamiques permettent d'ajuster au mieux le rendu pour chaque scène). L'espace colorimétrique BT.2020 à 10, 12 et 16 bits peut également être supporté. La fonction "VRR" (Variable Refresh Rate) de la connectique HDMI 2.1 permet le transfert d'images avec une fréquence de rafraîchissement variable (procédé utilisé au travers de la technologie FreeSync par exemple). Elle permet d'améliorer la fluidité des images affichées sur la TV à partir de certaines consoles compatibles.



La fonction de canal de retour audio évolue également avec la connectique HDMI 2.1, le système eARC permet le retour (vers les home cinéma compatibles) de flux audio HD (DTS-HD et Dolby TrueHD par exemple) et également de signaux audio "objets" 3D qui tiennent compte de la dimension verticale du son pour améliorer l'immersion (Dolby Atmos ou DTS:X). Les technologies Quick Media Switching (QMS) et Quick Frame Transport (QFT) limitent l'input lag avec des sources de type films / vidéo et jeux vidéo. Par ailleurs, la fonction ALLM permet l'activation et la désactivation automatique du mode jeu lorsque nécessaire.

Malgré les déballages photos et vidéos de la presse du monde entier concernant la PS5, une question taraude les joueurs depuis plusieurs jours, à savoir la norme du câble HDMI présent avec la console... Sans surprise, Sony a confirmé au média allemand GamePro qu'il s'agissait bien d'un câble HDMI 2.1. Celui-ci permettra donc en fonction des jeux et du téléviseur de jouer en 4K à 120fps.