Crash Bandicoot 4 : trailer et date de sortie

Il était enfin dévoilé :a son tout premier trailer et comme on s'y attendait vu les leaks (et surtout comme le souhaitait !), c'est du platformer à l'ancienne comme dans les trois premiers épisodes, ce qui n'empêchera pas des nouveautés incluant de nouveaux pouvoirs ou encore Cortex jouable.Sortie prévue le 2 octobre… uniquement sur PlayStation 4 et Xbox One pour le moment mais gageons que ce sera loin d'être les seuls supports concernés.