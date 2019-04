Days Gone : un dernier tour d'horizon à J-6

Six jours nous séparent désormais du lancement mondial de, le plus gros AAA de Sony pour cette année (le seul en tout cas, pour le moment) et l'équipe siglée Bend nous en fait un dernier tour d'horizon avec ce carnet de développeurs pour présenter ce qui attendra les joueurs dans un joli Oregon néanmoins post-apo.Rappelons que l'équipe n'en a pas encore terminé avec ce projet puisqu'un DLC doit arriver « plus tard » et pas l'absence de Season Pass, on peut éventuellement estimer avoir affaire à une véritable extension façon