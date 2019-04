[Auto-Leak] Smash Bros Ultimate : le retour de l'éditeur de niveau dévoilé par erreur

Nintendo vient de diffuser sa chaîne une nouvelle publicité de, ce qui n'a rien d'original et nous ne l'aurions même pas évoqué en temps normal si les marketeux n'avaient pas fait une belle bourde : à 00:02, on voit clairement que le menu du jeu affiche le retour de l'éditeur de niveau… pourtant encore non annoncé.Pas de bol, et on retourne patienter jusqu'à ce que la firme se décide elle-même à dévoiler tout le contenu de la grosse MAJ du printemps (incluant Joker).