CupHead sur Switch : c'est désormais officiel, avec une future compatibilité Xbox Live

La rumeur était vraie (largement relayée il faut dire) :fera bien partie du catalogue Switch, et ce dès le 18 avril comme viennent de l'annoncer les développeurs durant l'Indies Showcase.On rappelle que selon les mêmes sources,pourrait également faire partie du programme dans le cadre du rapprochement entre Microsoft et Nintendo.Microsoft s'est directement exprimé sur le sujet en stipulant qu'ils travaillaient avec le studio pour implémenter les features Xbox Live dans cette version Switch. Cela ne sera pas disponible dès le lancement mais à l'avenir, et à l'instar de, vous pourrez donc débloquer des succès pour votre Gamertag avec, même sur la console de Nintendo.