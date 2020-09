Demon's Souls Remake : visuels et édition Deluxe Demon's Souls Remake : visuels et édition Deluxe

On continue dans les titres du launch PlayStation 5 avec cette fois un détour vers le poids lourd Demon's Souls Remake qui a droit à quelques nouveaux visuels et l'annonce d'une édition « Digital Deluxe » qui, pour tout de même 20 balles de plus (donc 99,99€) vous offrira tout un tas d'objets pour mieux démarrer l'aventure, ce qui prête un peu à sourire quand on connaît le style de jeu, ainsi tout de même que l'OST d'origine.



On ajoutera à cela une arme en bonus de précommande, en rappelant que sa sortie tombera donc pour le 19 novembre prochain, exclusivement sur PlayStation 5.