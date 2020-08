Face à l'action d'Epic Games, Apple contre-attaque en supprimant Fortnite de l'AppStore Face à l'action d'Epic Games, Apple contre-attaque en supprimant Fortnite de l'AppStore

Il n'y a pas que dans le ciel que ça devient orageux. Si vous étiez là plus tôt dans la journée, vous savez que Epic Games s'est permis de franchir la ligne rouge sur les versions mobiles de Fortnite en intégrant un moyen de paiement direct (donc sans passer par Apple et Google).



Un coup qui n'était pas destiné à gratter plus d'argent puisque l'achat de V-Bucks en lien direct coûtait moins cher, mais juste une tentative de pression pour faire baisser la taxe de 30% aux deux géants du secteur.



Google n'a pas encore réagi officiellement, mais Apple a décidé de contre-attaquer de la manière la plus brutale possible : Fortnite vient d'être supprimé de l'AppStore, et qu'importe si c'est l'un des jeux les plus populaires de la planète.



A suivre, comme on dit.